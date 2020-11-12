В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В настоящее время на карантине находятся 2 506, на стационарном контроле - 4 918 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 120 человек, 2 358 выздоровели, 33 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 69 681, 52 169 человек вылечились, 599 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 506, на стационарном контроле - 4 918 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 311 бессимптомных больных.