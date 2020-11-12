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В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки В настоящее время на карантине находятся 2 506, на стационарном контроле - 4 918 человек
В регионе
12 ноября 2020 г. 11:10
В Грузии свыше 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 120 человек, 2 358 выздоровели, 33 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 69 681, 52 169 человек вылечились, 599 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 506, на стационарном контроле - 4 918 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 311 бессимптомных больных.

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