О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии свыше 3,4 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки

В Грузии свыше 3,4 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки Число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 89 395
В регионе
18 ноября 2020 г. 11:21
В Грузии свыше 3,4 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 443 человек, 2 539 выздоровели, 37 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 89 395, 71 468 человек вылечились, 815 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 370, на стационарном контроле - 5 763 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 435 бессимптомных больных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa 3 443 yeni yoluxma təsdiqlənib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Совет Федерации РФ получил обращение Путина о миротворцах в Карабахе
Совет Федерации РФ получил обращение Путина о миротворцах в Карабахе
18 ноября 2020 г. 11:18
Число случаев COVID-19 в Армении превысило 120 тыс.
Число случаев COVID-19 в Армении превысило 120 тыс.
18 ноября 2020 г. 11:05
Пашинян: Я главный ответственный за сложившуюся ситуацию
Пашинян: Я главный ответственный за сложившуюся ситуацию
18 ноября 2020 г. 10:40
Пашинян намерен сменить почти 80 процентов состава правительства
Пашинян намерен сменить почти 80 процентов состава правительства
18 ноября 2020 г. 10:20
В Армении представитель правящей партии требует отставки министра обороны
В Армении представитель правящей партии требует отставки министра обороны
18 ноября 2020 г. 08:47
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
18 ноября 2020 г. 07:51
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
18 ноября 2020 г. 05:58
В Москве число жертв коронавируса превысило 8 тысяч
В Москве число жертв коронавируса превысило 8 тысяч
18 ноября 2020 г. 00:49
Начался визит госсекретаря США в Грузию
Начался визит госсекретаря США в Грузию
17 ноября 2020 г. 20:19
Арцрун Ованнисян заявил об угрозах и нападении
Арцрун Ованнисян заявил об угрозах и нападении
17 ноября 2020 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi