В Грузии свыше 3,4 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки

Число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 89 395

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 443 человек, 2 539 выздоровели, 37 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 89 395, 71 468 человек вылечились, 815 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 370, на стационарном контроле - 5 763 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 435 бессимптомных больных.