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    В Грузии "свиным гриппом" заразились 158 человек

    Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В Грузии лабораторно подтверждено 158 случаев заражения вирусом H1N1 ("свиной грипп"). 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

    По его словам, показатель распространения вируса снизился: "По последней информации, на каждые 100 тыс. жителей приходится 256 заразившихся. На прошлой неделе данный показатель составлял 277 человек".

    В связи с широким распространением в соседней стране гриппа, на прошлой неделе в больнице города Рустави, а сегодня в Медицинском центре Мцхеты объявлен карантин. 

    Напомним, что до сих пор от "свиного гриппа" в Грузии скончались 8 человек. 

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