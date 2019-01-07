В Грузии "свиным гриппом" заразились 158 человек

Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В Грузии лабораторно подтверждено 158 случаев заражения вирусом H1N1 ("свиной грипп").

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, показатель распространения вируса снизился: "По последней информации, на каждые 100 тыс. жителей приходится 256 заразившихся. На прошлой неделе данный показатель составлял 277 человек".

В связи с широким распространением в соседней стране гриппа, на прошлой неделе в больнице города Рустави, а сегодня в Медицинском центре Мцхеты объявлен карантин.

Напомним, что до сих пор от "свиного гриппа" в Грузии скончались 8 человек.