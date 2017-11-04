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    В Грузии свадебный кортеж попал в аварию

    Семь человек пострадали в результате ДТП с участием свадебного кортежа на центральной автомагистрали Батуми-Кобулети в Аждарии

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек пострадали в результате ДТП с участием свадебного кортежа на центральной автомагистрали Батуми-Кобулети в Аждарии, передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

    ДТП произошло недалеко от села Цихидзири в первой половине дня 4 ноября. Его участниками стали сразу три автомобиля.

    Автомобиль марки Mercedes-Benz, в котором находились жених с невестой, врезался в трейлер, в результате машина вылетела с дороги. Во время аварии также серьезно был поврежден легковой автомобиль марки BMW, в котором находились гости свадьбы.

    После аварии четверо человек были госпитализированы с различными травмами, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

    По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.

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