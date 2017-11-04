В Грузии свадебный кортеж попал в аварию

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек пострадали в результате ДТП с участием свадебного кортежа на центральной автомагистрали Батуми-Кобулети в Аждарии, передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

ДТП произошло недалеко от села Цихидзири в первой половине дня 4 ноября. Его участниками стали сразу три автомобиля.

Автомобиль марки Mercedes-Benz, в котором находились жених с невестой, врезался в трейлер, в результате машина вылетела с дороги. Во время аварии также серьезно был поврежден легковой автомобиль марки BMW, в котором находились гости свадьбы.

После аварии четверо человек были госпитализированы с различными травмами, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.