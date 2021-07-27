В Грузии суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 3600 человек

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 3 666 новых случаев заражения коронавирусом. Число излечившихся составило 1 335.

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировано 3 666 новых случаев заражения коронавирусом. Число излечившихся составило 1 335.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

За последние сутки 17 пациентов скончались.

На сегодняшний день в соседней стране подтвержден 407 689 случай заражения COVID-19. Из зараженных 376 088 выздоровели, 5 731 человек умерли.

Число активных больных составляет 25 844 человек.