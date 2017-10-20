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    В Грузии стреляли в азербайджанца - кандидата в местное собрание - ОБНОВЛЕНО

    Вместе с кандидатом в депутаты ранены также его друзья и тесть© "Report"

    Тбилиси. 20 октября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы со стороны неизвестного 19 октября в селе Гызылхаджилы Марнеульского района перед зданием штаба партии получил ранение еще один человек.

    Как передает грузинское бюро Report, во время инцидента уроженец села Эльмар Гусейнов получил огнестрельное ранение в область левой ноги.

    В данный момент Джейхун Човдаров, его тесть Азад Чобанов, другие жители села - Вюгар Байрамов, Анар Мамишов и Эльмар Гусенов находятся в больнице. 

    Анар Мамишов, чье состояние врачи оценили как наилучшее среди остальных пострадавших, отпущен домой. Состояние остальных потерпевших оценивается как удовлетворительное.

    В ночные часы глава МВД Грузии Гиорги Мгебришвилли побывал на месте события и дал распоряжения о скором привлечении преступников к ответственности. 

    Напомним, что в селе Гызылхаджилы Марнеульского района Грузии, где компактно проживают представители азербайджанской общины, стреляли в кандидата в депутаты. Человеком, получившим ранение, оказался выдвинутый партией “Грузинская мечта-Демократическая Грузия” в члены районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхун Човдаров. Друзья Д.Човдарова Анар Мамишов, Вюгар Байрамов и его тесть Азад Чобанов также получили огнестрельные ранения.

    *** 00:19

    В селе Гызылхаджилы Марнеульского района Грузии, где компактно проживают представители азербайджанской общины, стреляли в кандидата в депутаты.

    Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел 19 октября в вечерние часы.

    Человеком, получившим ранение, оказался выдвинутый партией “Грузинская мечта-Демократическая Грузия” в члены районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхун Човдаров.

    Инцидент произошел перед зданием предвыборной кампании партии в селе Гызылхаджилы.

    Известно, что друзья Д.Човдарова Анар Мамишов, Вюгар Байрамов и его тесть Азад Чобанов также получили огнестрельные ранения.

    О том, кто совершил нападение не сообщается. Раненые были срочно доставлены в больницу. Информации об их состоянии не поступало. 

    МВД Грузии ведет следствие по данному факту. 

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