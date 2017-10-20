В Грузии стреляли в азербайджанца - кандидата в местное собрание - ОБНОВЛЕНО

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Тбилиси. 20 октября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы со стороны неизвестного 19 октября в селе Гызылхаджилы Марнеульского района перед зданием штаба партии получил ранение еще один человек.

Как передает грузинское бюро Report, во время инцидента уроженец села Эльмар Гусейнов получил огнестрельное ранение в область левой ноги.

В данный момент Джейхун Човдаров, его тесть Азад Чобанов, другие жители села - Вюгар Байрамов, Анар Мамишов и Эльмар Гусенов находятся в больнице.

Анар Мамишов, чье состояние врачи оценили как наилучшее среди остальных пострадавших, отпущен домой. Состояние остальных потерпевших оценивается как удовлетворительное.

В ночные часы глава МВД Грузии Гиорги Мгебришвилли побывал на месте события и дал распоряжения о скором привлечении преступников к ответственности.

Напомним, что в селе Гызылхаджилы Марнеульского района Грузии, где компактно проживают представители азербайджанской общины, стреляли в кандидата в депутаты. Человеком, получившим ранение, оказался выдвинутый партией “Грузинская мечта-Демократическая Грузия” в члены районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхун Човдаров. Друзья Д.Човдарова Анар Мамишов, Вюгар Байрамов и его тесть Азад Чобанов также получили огнестрельные ранения.

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В селе Гызылхаджилы Марнеульского района Грузии, где компактно проживают представители азербайджанской общины, стреляли в кандидата в депутаты.

Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел 19 октября в вечерние часы.

Человеком, получившим ранение, оказался выдвинутый партией “Грузинская мечта-Демократическая Грузия” в члены районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхун Човдаров.

Инцидент произошел перед зданием предвыборной кампании партии в селе Гызылхаджилы.

Известно, что друзья Д.Човдарова Анар Мамишов, Вюгар Байрамов и его тесть Азад Чобанов также получили огнестрельные ранения.

О том, кто совершил нападение не сообщается. Раненые были срочно доставлены в больницу. Информации об их состоянии не поступало.

МВД Грузии ведет следствие по данному факту.