В Грузии стартуют учения НАТО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Грузии 1 августа начинаются многонациональные военные учения НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018, передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что участие в них примут около трех тысяч военнослужащих из 13 стран, в частности, Грузии, Азербайджана, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины и Армении.

Учения продолжатся до 15 августа. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.