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В Грузии стартует всеобщая перепись населения

В Грузии стартует всеобщая перепись населения Всеобщая перепись населения Грузии начнется в стране 14 ноября и продлится до 19 декабря.
В регионе
14 ноября 2024 г. 04:50
В Грузии стартует всеобщая перепись населения

Всеобщая перепись населения Грузии начнется в стране 14 ноября и продлится до 19 декабря.

Как передает Report, процесс будет реализован Национальной службой статистики.

Перепись населения проводится в Грузии раз в 10 лет, в этом году она будет первой, проведенной при помощи современных технологий - сотрудники службы статистики проведут интервью с жителями страны, обойдя дома и квартиры, и собирая информацию при помощи электронных планшетов.

Также граждане до 24 ноября смогут самостоятельно заполнить электронные опросники на сайте службы статистики. Перепись затронет не только граждан Грузии, но также иностранцев и лиц без гражданства.

Помимо сбора информации о проживающих в Грузии гражданах, перепись 2024 года также включает данные о сельскохозяйственной деятельности. Как пояснял глава Национальной службы статистики Гогида Тодрадзе, во время переписи граждане будут также опрошены о площади и назначении сельхозземель, находящихся в их собственности, сортах выращиваемого винограда, количестве рогатого скота, птиц и так далее.

По данным последней переписи, проведенной в 2014 году, население Грузии составляло 3 713 804 человека, из которых 3 677 833 - граждане Грузии, в том числе 3 224 564 грузина, 233 024 азербайджанца, 168 102 армянина и 14 385 русских. Это самые многочисленные этнические группы в стране.

Первые данные о проведенной в Грузии переписи населения, как сообщал Тодрадзе, будут опубликованы через полгода после ее завершения, то есть примерно в июне 2025 года.

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