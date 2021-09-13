В Грузии стартует лотерея среди вакцинированных от COVID-19

С сегодняшнего дня в Грузии начнется розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан и продлится до конца года.

С сегодняшнего дня в Грузии начнется розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан и продлится до конца года.

Как передает местное бюро Report, общий призовой фонд лотереи составит 2.8 млн лари (около 900 тысяч долларов США). Деньги будут выделены из госбюджета Грузии.

В лотерее, смогут принять участие все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Победители будут выявлены методом случайного отбора.

Лотерея будет проводиться ежедневно. Запланированы еженедельные, итоговые розыгрыши, а также финальный розыгрыш - в конце года.

Ежедневно будут разыгрывать по 100 и 500 лари, еженедельно - по 1 000, 1 500, 5 000 и 10 000 лари. Призовой фонд итогового розыгрыша, который пройдет в декабре, составит 100 тысяч лари.