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В Грузии стартует лотерея среди вакцинированных от COVID-19

В Грузии стартует лотерея среди вакцинированных от COVID-19 С сегодняшнего дня в Грузии начнется розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан и продлится до конца года.
В регионе
13 сентября 2021 г. 08:14
В Грузии стартует лотерея среди вакцинированных от COVID-19

С сегодняшнего дня в Грузии начнется розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан и продлится до конца года.

Как передает местное бюро Report, общий призовой фонд лотереи составит 2.8 млн лари (около 900 тысяч долларов США). Деньги будут выделены из госбюджета Грузии.

В лотерее, смогут принять участие все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Победители будут выявлены методом случайного отбора.

Лотерея будет проводиться ежедневно. Запланированы еженедельные, итоговые розыгрыши, а также финальный розыгрыш - в конце года.

Ежедневно будут разыгрывать по 100 и 500 лари, еженедельно - по 1 000, 1 500, 5 000 и 10 000 лари. Призовой фонд итогового розыгрыша, который пройдет в декабре, составит 100 тысяч лари.

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Версия на английском языке Georgia starting lottery for vaccinated citizens
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda peyvənd olunanlar üçün lotereyaya start verilib

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