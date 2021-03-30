В Грузии стартовала вакцинация лиц старше 65 лет

Желающие привиться смогут выбрать между препаратами Pfizer и AstraZeneca

С сегодняшнего дня в Грузии начался очередной этап вакцинации от коронавируса с использованием вакцины Pfizer.

Как передает грузинское бюро Report, вакцинация охватит работников здравоохранения и граждан старше 65 лет.

Процесс будет проводиться в 6 клиниках, расположенных в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Желающие привиться смогут выбрать между препаратами Pfizer и AstraZeneca.

В Грузии 15 марта стартовала вакцинация работников сферы здравоохранения вакциной AstraZeneca. 25 марта соседняя страна закупила у США около 30 тыс. доз вакцины Pfizer.