В Грузии стартовал второй тур местных выборов

В Грузии стартовали вторые туры выборы мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло) – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.

В Грузии стартовали вторые туры выборы мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло) – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.

Как передает местное бюро Report, всего жители Грузии будут выбирать во втором туре мэров в 20 городах и районах. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.

Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.

В едином списке избирателей 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси - 1 002 900 человек.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.