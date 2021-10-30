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В Грузии стартовал второй тур местных выборов

В Грузии стартовал второй тур местных выборов В Грузии стартовали вторые туры выборы мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло) – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.
В регионе
30 октября 2021 г. 08:10
В Грузии стартовал второй тур местных выборов

В Грузии стартовали вторые туры выборы мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло) – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.

Как передает местное бюро Report, всего жители Грузии будут выбирать во втором туре мэров в 20 городах и районах. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.

Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.

В едином списке избирателей 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси - 1 002 900 человек.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

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Версия на английском языке Second round of local elections kicks off in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərin ikinci mərhələsi keçirilir

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