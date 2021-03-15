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В Грузии стартовал первый этап вакцинации

В Грузии стартовал первый этап вакцинации Первый этап планируется завершить в течение двух недель
В регионе
15 марта 2021 г. 09:45
В Грузии стартовал первый этап вакцинации
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С сегодняшнего дня в Грузии начался первый этап вакцинации от коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, на этом этапе вакцина будет вводиться только медицинским работникам на добровольной основе.

Вакцинация началась в Тбилиси и 29 региональных медицинских учреждениях по всей стране. С 17 марта к процессу присоединятся 35 медицинских пунктов, а с 19 марта - еще 23.

Первый этап планируется завершить в течение двух недель. На следующем этапе после медицинского персонала будут вакцинированы жители и сотрудники домов престарелых. На третьем этапе вакцинацию пройдут лица старше 75 лет.

Отметим, что 13 марта Грузия закупила вакцину AstraZeneca в количестве 43 200 доз. Ожидается, что следующая партия будет доставлена в страну во второй половине апреля. После 22 марта в Грузию будет доставлено еще 14 500 доз вакцины Pfizer.

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