С сегодняшнего дня в Грузии становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых публичных помещениях.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

"Ответственность за выполнение этого требования возлагается на юридические лица. Напомню, что для них ответственность определена в размере 15 тысяч лари", - заявил И.Чиковани.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 348 человек. Из них 76 человек выздоровели, 3 скончались.