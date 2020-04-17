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В Грузии становится обязательным ношение медицинских масок

​В Грузии становится обязательным ношение медицинских масок

С сегодняшнего дня в Грузии становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых публичных помещениях.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

"Ответственность за выполнение этого требования возлагается на юридические лица. Напомню, что для них ответственность определена в размере 15 тысяч лари", - заявил И.Чиковани.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 348 человек. Из них 76 человек выздоровели, 3 скончались.

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