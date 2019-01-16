В Грузии среди азербайджанцев отмечен случай заражения "свиным гриппом"

Тбилиси. 16 января. REPORT.AZ/ В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев - Марнеули отмечены два случая заражения вирусом А (H1N1, "свиной грипп").

Как сообщает грузинское бюро Report, 59-летний мужчина помещен в одну из районных больниц с симптомами гриппа.

По словам врачей, состояние пациента тяжелое, он проходит лечение в отделении реанимации.

Случай заражения мужчины вирусом A (H1N1) получил лабораторное подтверждение.

В Марнеули с диагнозом "свиной грипп" также госпитализирована 39-летняя женщина. Ее состояние также тяжелое.

Напомним, что до сих пор от "свиного гриппа" В Грузии скончались 17 человек.