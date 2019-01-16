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    В Грузии среди азербайджанцев отмечен случай заражения "свиным гриппом"

    Тбилиси. 16 января. REPORT.AZ/ В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев - Марнеули отмечены два случая заражения вирусом А (H1N1, "свиной грипп"). 

    Как сообщает грузинское бюро Report, 59-летний мужчина помещен в одну из районных больниц с симптомами гриппа. 

    По словам врачей, состояние пациента тяжелое, он проходит лечение в отделении реанимации. 

    Случай заражения мужчины вирусом A (H1N1) получил лабораторное подтверждение. 

    В Марнеули с диагнозом "свиной грипп" также госпитализирована 39-летняя женщина. Ее состояние также тяжелое. 

    Напомним, что до сих пор от "свиного гриппа" В Грузии скончались 17 человек. 

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