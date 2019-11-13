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В Грузии СПИДом заразились 8 тыс. человек, из них 43 ребенка

В Грузии СПИДом заразились 8 тыс. человек, из них 43 ребенка

В Грузии зарегистрировано 570 новых случаев заражения СПИДом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Грузинский научно-практический центр по инфекционной патологии, СПИД и клинической иммунологии.

По данным на 10 ноября этого года, в соседней стране этой инфекционной болезнью заражены 8004 человека, из которых 43 дети.

Среди зараженных 6006 мужчины, 1998 – женщины. Большая часть этих людей относятся к возрастной группе 29-39 лет. У 4184 больных СПИД развился, 1619 человек умерли.

В регионе Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, 452 человека являются носителем СПИД.

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