В Грузии спасатели ищут попавшего под лавину мужчину

Грузинские спасатели продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе.

Грузинские спасатели продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпании "Рустави 2".

Оползень сошел накануне в Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны.

Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани.

"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.