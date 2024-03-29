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В Грузии спасатели ищут попавшего под лавину мужчину

В Грузии спасатели ищут попавшего под лавину мужчину Грузинские спасатели продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе.
В регионе
29 марта 2024 г. 12:13
В Грузии спасатели ищут попавшего под лавину мужчину

Грузинские спасатели продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпании "Рустави 2".

Оползень сошел накануне в Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны.

Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани.

"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.

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