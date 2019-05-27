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В Грузии создана новая политическая партия

В Грузии создана новая политическая партия

Бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта" создали партию "Во имя справедливости".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявила один из учредителей новой партии - Эка Беселиа. 

По ее словам, основная цель партии заключается в восстановлении в стране справедливости. 

Учредительный съезд партии состоится 20 июня.  

Наряду с Э.Беселиа, учредителями партии являются Звиад Квачантирадзе и Гедеван Попхадзе. Они заявили о намерении проводить с политиками и различными политическими партиями связанные с партией консультации. 

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