В Грузии создана новая политическая партия

Бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта" создали партию "Во имя справедливости".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции заявила один из учредителей новой партии - Эка Беселиа.

По ее словам, основная цель партии заключается в восстановлении в стране справедливости.

Учредительный съезд партии состоится 20 июня.

Наряду с Э.Беселиа, учредителями партии являются Звиад Квачантирадзе и Гедеван Попхадзе. Они заявили о намерении проводить с политиками и различными политическими партиями связанные с партией консультации.