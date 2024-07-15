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В Грузии создается база ДНК граждан

В Грузии создается база ДНК граждан В Грузии будет создана база данных ДНК при Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.
В регионе
15 июля 2024 г. 22:09
В Грузии создается база ДНК граждан

В Грузии будет создана база данных ДНК при Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, законопроект внесен в парламент по инициативе МВД Грузии.

Согласно информации, целью проекта является помощь в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, а также идентификация пропавших без вести лиц.

Уточняется, что в базе данных ДНК будет разрешено регистрировать генетический профиль любого человека с его согласия, а генетические материалы обвиняемых и осужденных будут вноситься в обязательном порядке.

По данным ведомства, законопроект определяет сроки хранения генетического профиля для лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - в течение 75 лет, за менее тяжкие - 30 лет, а после смерти человека его данные будут храниться еще десять лет.

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