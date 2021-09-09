В Грузии совершено вооруженное нападение на банк

В грузинском городе Кварели на филиал "Банка Грузии" совершено вооруженное нападение.

Совершивший нападение на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели взял в заложники 15 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили местные телеканалы.

Сообщается, что налетчик требует полмиллиона лари за освобождение заложников.

16:32

В грузинском городе Кварели на филиал "Банка Грузии" совершено вооруженное нападение.

Как сообщает грузинское бюро Report, на размещенных в социальной сети кадрах видно, что на территории банка мобилизована полиция, а территория обнесена желтой лентой.

Автор видео утверждает, что в банк ворвался грабитель и в эти минуты совершается ограбление.

По неподтвержденной информации, у ворвавшегося есть при себе граната и он взял заложников. В МВД пока не комментируют происходящее.