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В Грузии совершено вооруженное нападение на банк

В Грузии совершено вооруженное нападение на банк В грузинском городе Кварели на филиал "Банка Грузии" совершено вооруженное нападение.
В регионе
9 сентября 2021 г. 16:50
В Грузии совершено вооруженное нападение на банк

Совершивший нападение на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели взял в заложники 15 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили местные телеканалы.

Сообщается, что налетчик требует полмиллиона лари за освобождение заложников.

16:32

В грузинском городе Кварели на филиал "Банка Грузии" совершено вооруженное нападение.

Как сообщает грузинское бюро Report, на размещенных в социальной сети кадрах видно, что на территории банка мобилизована полиция, а территория обнесена желтой лентой.

Автор видео утверждает, что в банк ворвался грабитель и в эти минуты совершается ограбление.

По неподтвержденной информации, у ворвавшегося есть при себе граната и он взял заложников. В МВД пока не комментируют происходящее.

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Версия на английском языке Armed man attacks bank in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda banka silahlı basqın olub

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