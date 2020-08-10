В Грузии совершено нападение на семью азербайджанцев

На прошлой неделе на семью Мардалиевых, проживающую в Ахалцихском районе Грузии, было совершено нападение.

На прошлой неделе на семью Мардалиевых, проживающую в Ахалцихском районе Грузии, было совершено нападение.

Как сообщает грузинское бюро Report, ночью группа лиц нанесла ущерб автомобилю тюрков-месхетинцев.

Посольство Азербайджана в Грузии уже проинформировано об этом.

Сегодня первые секретари посольства Сеймур Исмаил, Имран Мустафаев и Рамель Лятифов побывали в Ахалцихе и навестили семью Мардалиевых. Граждане Азербайджана выразили признательность за оказанное внимание. По факту нападения возбуждено уголовное дело, задержан один человек.

Напомним,что 18 июля в Ахалцихе произошла словесная перепалка между азербайджанцами и армянами, обучающимися в Государственном университете Самцхе-Джавахети. После инцидента из Тбилиси были эвакуированы 18 граждан Азербайджана.

Причиной обоих инцидентов стала провокация, совершенная вооруженными силами Армении в Товузском направлении.