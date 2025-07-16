В Грузии совершено нападение на полицейских, 3 сотрудников ранены

В Грузии совершено нападение на полицейских, 3 сотрудников ранены

В селе Хелтубани муниципалитета Гори региона Шида Картли в Грузии совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов. В результате три полицейских с ранениями холодным оружием были госпитализированы.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел Грузии, инцидент произошел 15 июля. Сообщается, что полицейские при исполнении служебных обязанностей остановили автомобиль для технического осмотра. Выяснилось, что транспортным средством управлял несовершеннолетний С.С. 2009 года рождения, у которого не было водительского удостоверения.

В ответ на законное вмешательство полиции С.С. и несколько человек оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, применив физическую силу. В результате 3 полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести, некоторые из них были ранены холодным оружием. В настоящее время раненым полицейским оказывается медицинская помощь в больнице.

В связи с инцидентом в отношении Г.С. (1979 г.р.), С.С. (1989 г.р.) и В.С. (1961 г.р.) возбуждено уголовное дело по части второй статьи 353 Уголовного кодекса Грузии (применение насилия в отношении сотрудника полиции).