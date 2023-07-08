В Грузии состоялись совместные с США и Литвой межведомственные военные учения

Межведомственные учения "Партнер-2023", к которым присоединились военные из США и Литвы, состоялись в Грузии.

Межведомственные учения "Партнер-2023", к которым присоединились военные из США и Литвы, состоялись в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"Целью учений было совершенствование межведомственных действий во время чрезвычайного положения и кризисных ситуаций. Учения показали, насколько важным является достижение цели при межведомственной координации", - приводит пресс-служба слова представителя Национальной гвардии Министерства обороны Грузии, полковника Кобы Мурусидзе.

В маневрах также участвовали представители Сил специальных операций Минобороны Грузии, министерства внутренних дел, Минздрава и Мининфраструктуры. Сценарий предполагал проведение операций по управлению эпидемией, тушение очагов пожара, а также выявление и нейтрализацию диверсионных групп. Учения проходили в три этапа в муниципалитетах Амбролаури, Кварели и Тетрицкаро.