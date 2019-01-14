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    В Грузии сократились случаи заражения гриппом

    Тбилиси. 14 января. REPORT.AZ/ В Грузии сократились случаи заражения сезонным гриппом.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

    Было отмечено, что текущие показатели случаев заражения по сравнению с показателями пика распространения вируса гриппа в регионах Грузии сократились на 600, в Тбилиси - на 500 случаев.

    В регионах и в столице Грузии сократились случаи обращений в скорую помощь в связи с гриппом.

    В структуре сообщили, что лечение 42 пациентов с симптомами вируса гриппа продолжается в отделениях реанимации больницы.

    Отметим, что за последние месяцы в Грузии лабораторно подтверждены 15 случаев смертей от вируса A (H1N1), так называемого "свиного гриппа".

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