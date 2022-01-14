В Грузии сокращены сроки изоляции и карантина

В Грузии сокращены сроки изоляции и карантина, введенные из-за распространения коронавируса.

В Грузии сокращены сроки изоляции и карантина, введенные из-за распространения коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Минздрав страны.

Согласно вступающему с 17 января в силу решению, при бессимптомном течении инфекции достаточно будет 8 дней изоляции, а в случае симптомов этот срок продлевается до 10 дней.

Настоятельно рекомендуется использовать защитную маску в течение пяти дней после окончания периода карантина и изоляции.

На данный момент срок изоляции и карантина в Грузии длится 12 дней.