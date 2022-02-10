В Грузии сокращен срок карантина

В Грузии сокращен срок самоизоляции и карантина для лиц, инфицированных коронавирусом и находившихся с ними в контакте.

В Грузии сокращен срок самоизоляции и карантина для лиц, инфицированных коронавирусом и находившихся с ними в контакте.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Минздрав страны.

Согласно решению, для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов, переносящих инфекцию COVID-19 бессимптомно и в легкой форме, карантинный период составит 5 дней. Для завершения самоизоляции потребуется отрицательный результат теста. Вышедшим из пятидневного карантина настоятельно рекомендуется использовать защитную маску в течение следующих 5 дней.

Для других лиц, переносящих заболевание бессимптомно и в легкой форме, установлен карантинный период в 7 дней, при этом негативного ответа теста не требуется. После окончания этого периода в течение следующих 5 дней настоятельно рекомендуется использовать защитную маску.

Для переносящих заболевание в средней и тяжелой форме срок самоизоляции остается неизменным – 10 дней.

Для лиц, контактировавших с больным COVID-19, не привитых или не полностью привитых, карантинный период составит 5 дней.