В Грузии сокращается срок военной службы

В Грузии планируется сократить срок военной службы с 12 до 8 месяцев.

В Грузии планируется сократить срок военной службы с 12 до 8 месяцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Министр отметил, что в этих целях планируется создание для призывников Национальной военной службы.

По словам Дж.Бурчуладзе, национальную военную службу будет возможно проходить только в системе министерства обороны. Он подчеркнул, что в период службы у молодежи будет возможность получить начальную боевую подготовку на высоком уровне.

Отметим, что согласно законодательству Грузии, граждане страны мужского пола в возрасте 18-27 лет должны проходить 12-месячную военную службу.