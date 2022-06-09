О нас

В Грузии сокращается срок военной службы

В Грузии сокращается срок военной службы В Грузии планируется сократить срок военной службы с 12 до 8 месяцев.
В регионе
9 июня 2022 г. 17:43
В Грузии сокращается срок военной службы

В Грузии планируется сократить срок военной службы с 12 до 8 месяцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Министр отметил, что в этих целях планируется создание для призывников Национальной военной службы.

По словам Дж.Бурчуладзе, национальную военную службу будет возможно проходить только в системе министерства обороны. Он подчеркнул, что в период службы у молодежи будет возможность получить начальную боевую подготовку на высоком уровне.

Отметим, что согласно законодательству Грузии, граждане страны мужского пола в возрасте 18-27 лет должны проходить 12-месячную военную службу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda hərbi xidmət müddəti azaldılır

Экслюзивные новости

Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
9 июня 2022 г. 12:25
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
8 июня 2022 г. 15:53
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
7 июня 2022 г. 10:51
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi