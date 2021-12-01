В Грузии сняли некоторые ограничения, начали действовать "зеленые паспорта"

С сегодняшнего дня в Грузии начали действовать зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест.

С сегодняшнего дня в Грузии начали действовать зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест.

Как передает местное бюро Report, соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Без таких сертификатов граждане Грузии и иностранцы не смогут попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, спортивные объекты, казино, спа-центры, фитнес-залы, гостиницы и на канатные дороги на зимних курортах. В общественном транспорте предъявление "зеленых паспортов" пока не обязательно.

Их обладателями становятся граждане республики, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж.

Нововведение касается и прибывающих в страну туристов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии, для посещения общественных мест иностранцам придется иметь при себе справку о вакцинации, которую они предъявляют при пересечении границы, или же документ с отрицательным ответом на ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посещения того или иного объекта, либо негативный результат экспресс-теста, сданного за 24 часа.