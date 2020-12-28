В Грузии снизилось число новых случаев заражения COVID-19

На сегодняшний день в соседней стране подтверждено 222 143 случая заражения COVID-19

В Грузии за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 538 человек, 2 766 вылечились, 41 пациент умер.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день в соседней стране подтверждено 222 143 случая заражения COVID-19. Из заразившихся 206 313 выздоровели, 2 418 человек умерли.

В настоящее время на карантине находятся 427 человек, под стационарным контролем - 5 624 пациента. 1 311 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.

Отметим, что последние два дня в Грузии регистрировалось более 1 000 случаев заражения вирусом за сутки.