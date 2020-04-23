В Грузии снижены штрафы за нарушение карантинного режима

Грузия снизила сумму штрафов, налагаемых на физических и юридических лиц, нарушающих правила карантина или изоляции.

Как сообщает грузинское бюро Report, парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс об административных проступках.

Согласно поправкам, допустившие нарушения физические лица будут оштрафованы на 2 000 лари (627 долларов США), а юридические лица - 10 000 лари (3 135 долларов США).

За повторное нарушение правил физических лиц ждет тюремное заключение сроком на 6 лет, а юридических лиц не только штраф, но и приостановка или аннулирование права на деятельность.

Изменения в законодательство вступят в силу со 2 мая.

Следует отметить, что в настоящее время за нарушение правил карантинного режима физические лица штрафуются на 3 000 лари (940 долларов США), а юридические лица - 15 000 лари (4 700 долларов США).