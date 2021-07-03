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В Грузии бастуют шахтеры

В Грузии бастуют шахтеры Шахтеры, работающие на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (край Имерети), в субботу отказались выходить на работу, требуя повысить зарплату
В регионе
3 июля 2021 г. 14:35
В Грузии бастуют шахтеры

Шахтеры, работающие на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (край Имерети), в субботу отказались выходить на работу, требуя повысить зарплату на 300 лари (около 162 манатов). Как передает Report, об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В компания "Сакнахшири", владеющей шахтой, заявили, что готовы обсудить требования шахтеров.

"Сакнахшири" является дочкой холдинга "Грузинская индустриальная группа", во владении которой в республике находятся десятки энергообъектов. "Сакнахшири" добывает уголь на двух шахтах Ткибули.

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