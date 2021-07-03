В Грузии бастуют шахтеры

Шахтеры, работающие на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (край Имерети), в субботу отказались выходить на работу, требуя повысить зарплату

Шахтеры, работающие на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (край Имерети), в субботу отказались выходить на работу, требуя повысить зарплату на 300 лари (около 162 манатов). Как передает Report, об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В компания "Сакнахшири", владеющей шахтой, заявили, что готовы обсудить требования шахтеров.

"Сакнахшири" является дочкой холдинга "Грузинская индустриальная группа", во владении которой в республике находятся десятки энергообъектов. "Сакнахшири" добывает уголь на двух шахтах Ткибули.