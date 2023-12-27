В Грузии с 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу

С 2025 года в Грузии призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.

С 2025 года в Грузии призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, Грузия достигнет цели – создаст безопасную среду, снизит риски и будет иметь боеспособную армию, которая сможет противостоять противнику любого состава.

С 2025 года вступит в силу обновленный Кодекс обороны. Новшества коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы и структуры Сил обороны Грузии. Согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания.

Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв.

При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45, для сержантов увеличится с 50 до 55 лет.

Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск. За призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тыс. лари (около 2 тыс. долларов).