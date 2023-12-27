О нас

В Грузии с 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу

В Грузии с 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу С 2025 года в Грузии призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.
В регионе
27 декабря 2023 г. 12:21
В Грузии с 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу

С 2025 года в Грузии призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, Грузия достигнет цели – создаст безопасную среду, снизит риски и будет иметь боеспособную армию, которая сможет противостоять противнику любого состава.

С 2025 года вступит в силу обновленный Кодекс обороны. Новшества коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы и структуры Сил обороны Грузии. Согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания.

Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв.

При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45, для сержантов увеличится с 50 до 55 лет.

Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск. За призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тыс. лари (около 2 тыс. долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi