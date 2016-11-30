В Грузии с 1 января вырастут акцизы на автомобили и нефтепродукты

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Грузии с 1 января поднимет акциз на импортируемые автомобили и нефтепродукты.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, потребление нефтепродуктов связано с увеличением в стране количества автомобилей, что отрицательно сказывается на экологической ситуации и осложняет передвижение в больших городах.

Как заявил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, акцизная ставка на 1 тонну бензина увеличится с 250 лари (171 манат) до 500 лари (342 маната), на 1 тонну дизеля со 150 (102 маната) до 400 лари (273 маната), а на 1000 кубометров газа с 80 (54 маната) до 200 лари (137 манатов).

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии легковые автомобили и нефтепродукты являются основными импортируемыми в Грузии товарами. В период с января по октябрь 2016 года в Грузию было импортировано легковых автомобилей на сумму 374,3 миллиона долларов США, а нефти и нефтепродуктов на сумму 476 миллионов долларов США.