В Грузии с 1 февраля снимается ряд ограничений

Работа школ и общественного транспорта в этих городах восстановится с 1 марта

В Грузии приняли решение о смягчении с 1 января введенного в стране особого карантинного режима.

Как передает грузинское бюро Report, с 1 числа в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновится деятельность общественного транспорта.

В этих же городах возобновится работа школ и торговых объектов.

С 1 февраля разрешается деятельность магазинов и торговых центров в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Работа школ и общественного транспорта в этих городах восстановится с 1 марта.

С 15 февраля начнут работу крытые рынки и рынки под открытым небом во всех городах.