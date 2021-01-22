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В Грузии с 1 февраля снимается ряд ограничений

В Грузии с 1 февраля снимается ряд ограничений Работа школ и общественного транспорта в этих городах восстановится с 1 марта
В регионе
22 января 2021 г. 13:57
В Грузии с 1 февраля снимается ряд ограничений

В Грузии приняли решение о смягчении с 1 января введенного в стране особого карантинного режима.

Как передает грузинское бюро Report, с 1 числа в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновится деятельность общественного транспорта.

В этих же городах возобновится работа школ и торговых объектов.

С 1 февраля разрешается деятельность магазинов и торговых центров в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Работа школ и общественного транспорта в этих городах восстановится с 1 марта.

С 15 февраля начнут работу крытые рынки и рынки под открытым небом во всех городах.

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Версия на английском языке Georgia to lift some restrictions from February 1
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda fevralın 1-dən bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılır

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