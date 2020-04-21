В Грузии режим ЧП продлят до 22 мая

Режим ЧП в Грузии будет продлен до 22 мая.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.
По его словам, в течение следующих 3-4 недель в стране ожидается пик распространения коронавируса.
Отметим, что ранее было принято решение о продлении чрезвычайного положение в соседней стране до 10 мая.
Ранее сообщалось, что в стране число зараженных COVID-19 достигло 408 человек. Из них 95 выздоровели, 4 – умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.