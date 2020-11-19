В Грузии растет число больных коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 2 186, на стационарном контроле - 5 833 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 697 человек, 2 409 выздоровели, 38 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 93 092, 73 877 человек вылечились, 853 человека скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 186, на стационарном контроле - 5 833 человека. В специальных отелях проходят лечение 3 518 бессимптомных больных.