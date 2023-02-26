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В Грузии растет число граждан, ищущих убежища в Европе

В Грузии растет число граждан, ищущих убежища в Европе В прошлом году до 29 тысяч граждан Грузии обратились для получения убежища в ЕС и Шенгенской зоне, что является самым высоким показателем с 2008 года.
В регионе
26 февраля 2023 г. 08:59
В Грузии растет число граждан, ищущих убежища в Европе

В прошлом году до 29 тысяч граждан Грузии обратились для получения убежища в ЕС и Шенгенской зоне, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Агентства Евросоюза по вопросам убежища (EUAA).

По данным ведомства, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, и таким образом заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака.

В первую пятерку стран вошли граждане Сирии, Афганистана, Турции, Венесуэлы и Колумбии.

Отметим, что в 2021 году для получения убежища в ЕС и Шенгенской зоне обратились 14 970 граждан Грузии.

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