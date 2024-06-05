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В Грузии рассмотрят петицию по отказам в гражданстве грузинам из Ирана

В Грузии рассмотрят петицию по отказам в гражданстве грузинам из Ирана В парламент Грузии подана петиция на имя спикера Шалвы Папуашвили с призывом обратить внимание на массовые отказы в предоставлении гражданства так называемым ферейданским грузинам.
В регионе
5 июня 2024 г. 21:23
В Грузии рассмотрят петицию по отказам в гражданстве грузинам из Ирана

В парламент Грузии подана петиция на имя спикера Шалвы Папуашвили с призывом обратить внимание на массовые отказы в предоставлении гражданства так называемым ферейданским грузинам.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно информации, уже около 20 лет ферейданские грузины пытаются вернуться на историческую родину. Но в последние годы все чаще получают отказ и в ВНЖ, и в гражданстве, несмотря на успешную сдачу тестов на знание языка и истории.

Ферейданскими грузинами называют уроженцев Грузии, которых в 1616 году шах Аббас вынудил переселиться в иранский город Ферейдуншехр. Несмотря на исламизацию и чуждую культуру, на протяжении веков им удалось сохранить грузинские традиции и грузинский язык.

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