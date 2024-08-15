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В Грузии работают над внедрением ранней системы оповещения ЧП

В Грузии работают над внедрением ранней системы оповещения ЧП Аппарат Совета национальной безопасности Грузии работает над внедрением ранней системы оповещения населения страны о чрезвычайных ситуациях.
В регионе
15 августа 2024 г. 15:10
В Грузии работают над внедрением ранней системы оповещения ЧП

Аппарат Совета национальной безопасности Грузии работает над внедрением ранней системы оповещения населения страны о чрезвычайных ситуациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рассматривая этот вопрос, мы перенимаем опыт западных стран. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Программу развития ООН, чьи эксперты участвуют в этом процессе. Если будет необходимым, мы дополнительно привлечем экспертов из партнерских стран", - цитирует пресс-служба главу аппарата Совбеза Грузии Левана Гирсиашвили.

По данным пресс-службы, Совбез уже провел рабочую встречу с участием представителей разных министерств и ведомств. Первоочередная задача, поставленная перед аппаратом Совбеза, заключается в разработке предложений и рекомендаций для правительства, которое в свою очередь примет окончательное решение о том, как будет внедряться система раннего оповещения населения.

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