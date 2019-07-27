​В Грузии проводятся учения НАТО 

Многонациональные учения НАТО "Проворный дух" (Agile Spirit) начались в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

В учениях принимают участие более 3 тыс. военных из Грузии, Болгарии, Бельгии, Великобритании, США, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Румынии, Норвегии, Польши, Турции и Украины.

Учения завершатся 9 августа.

Целью учений является увеличение оперативных способностей грузинских военных, повышение совместимости с военнослужащими НАТО и сохранение стабильности и мира в черноморском регионе.

"Проворный дух", который проводится ежегодно с 2011 года, является одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО.