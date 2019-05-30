В Грузии проведена спецоперация, задержаны высокопоставленные лица - ОБНОВЛЕНО

Генпрокуратура Аджарской Автономной Республики распространила информацию о задержанных должностных лицах.

Как сообщает грузинское бюро Report, отмечается о задержании 7 человек, в числе которых замминистра финансов и экономики АР Арчил Ванадзе, вице-мэр Тенгиз Петридзе и и.о. министра образования Баграт Манвелидзе.

Задержаны также трое руководящих лиц департаментов мэрии города Батуми и бывший мэр города Георгий Ермаков.

Задержанные обвиняются в расточительстве и злоупотреблении должностными полномочиями в связи с осуществляемым в Батуми проектом "Дешевый дом".

*** 17:32

В столице Аджарской Автономной Республики (Грузия) городе Батуми прошла спецоперация.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе операции были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников городской мэрии.

Среди задержанных также и.о. министра образования Аджарской АР Баграт Манвелидзе и вице-мэр Тенгиз Петридзе.

Отмечается также о задержании бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова.