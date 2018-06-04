В Грузии протестующие требуют до 10 июня расследовать убийство подростков

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе после встречи с премьером Грузии Георгием Квирикашвили заявил, что власти должны до 10 июня завершить расследование дела о гибели подростков.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, З.Саралидзе заявил, что иначе митинги с требованием отставки правительства продолжатся.

"Если до 10 числа не будут выполнены обещания премьера, то мы вновь будем требовать отставки правительства", - заявил Саралидзе журналистам.

По его словам, необходимо задержать всех, кто мог фальсифицировать расследование.

"Все требования остаются в силе, система должна быть разрушена. Я жду до 10 числа, но параллельно акции продолжатся. Ждем результатов", - добавил Саралидзе.