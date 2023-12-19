В Грузии прошло мероприятие, посвященное итогам "Года Гейдара Алиева"

В общественной школе №18 города Рустави (Грузия) прошло мероприятие, посвященное итогам "Года Гейдара Алиева".

В общественной школе №18 города Рустави (Грузия) прошло мероприятие, посвященное итогам "Года Гейдара Алиева".

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано культурно-благотворительной организацией "Салам" при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев отметил, что при организации, инициативе и поддержке посольства был проведен ряд мероприятий в связи со 100-летним юбилеем великого лидера.

Ученики школы выступили с концертной программой, исполнив песни "Азербайджан", "Шушанын даглары", "Саг ол эй ватан", "Сары гелин", "Терекеме" и другие азербайджанские и грузинские народные песни и танцы.

В завершение от имени посольства школе был подарен комплект компьютеров, директору - памятная медаль "Хары бюльбюль", а заместителю директора Натии Субитидзе - памятная медаль "Гейдар Алиев".