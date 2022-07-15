В Грузии прошли учения с использованием Javelin

В Грузии завершились учения с использованием ракетного комплекса Javelin производства США.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
В учениях, состоявшихся на полигоне военной базы Вазиани под Тбилиси, приняли участие военнослужащие Грузии и Великобритании.
Согласно сценарию учений, группы обнаружили бронетехнику условного противника в заранее определенном районе и уничтожили ее с помощью системы ракетных установок Javelin.
Как сообщили в Минобороны, целью учений является обмен опытом и повышение уровня боевой подготовки.