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В Грузии прошли учения с использованием Javelin

В Грузии прошли учения с использованием Javelin В Грузии завершились учения с использованием ракетного комплекса Javelin производства США.
В регионе
15 июля 2022 г. 17:35
В Грузии прошли учения с использованием Javelin

В Грузии завершились учения с использованием ракетного комплекса Javelin производства США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

В учениях, состоявшихся на полигоне военной базы Вазиани под Тбилиси, приняли участие военнослужащие Грузии и Великобритании.

Согласно сценарию учений, группы обнаружили бронетехнику условного противника в заранее определенном районе и уничтожили ее с помощью системы ракетных установок Javelin.

Как сообщили в Минобороны, целью учений является обмен опытом и повышение уровня боевой подготовки.

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