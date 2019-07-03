В Грузии прошли автошествия с требованием отставки главы МВД

В Тбилиси прошло автошествие с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Как сообщает грузинское бюро Report, шествие, на котором были скандированы лозунги "Гахария, уходи", "Россия - оккупант", было организовано сторонниками оппозиционной партии "Единое национальное движение" и общественными активистами.

Автошествие, начавшееся с Первой площади республики, продолжилось до бизнес-центра, принадлежащего председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили.