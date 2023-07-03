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В Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к Саакашвили медиков ЕС

В Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к Саакашвили медиков ЕС У Министерства юстиции Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении под присмотром врачей в клинике, медицинскую миссию ЕС.
В регионе
3 июля 2023 г. 13:47
В Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к Саакашвили медиков ЕС

У Министерства юстиции Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении под присмотром врачей в клинике, медицинскую миссию ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Ранее сам Саакашвили потребовал допустить к нему медицинскую миссию Евросоюза, чтобы они оценили его состояние.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".

Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти. Но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина Грузии и отказались освобождать экс-президента.

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