В Грузии организована акция бесплатной юридической помощи для азербайджанцев

В Азербайджанском доме в Марнеули, Грузия, организована акция бесплатной юридической помощи, для соотечественников, проживающих в этом регионе.

В Азербайджанском доме в Марнеули, Грузия, организована акция бесплатной юридической помощи, для соотечественников, проживающих в этом регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного с Центром юридической помощи "Ганун".

Руководитель центра Али Бадиров и юрист Шамиль Шамилов провели юридический прием для заранее зарегистрированных жителей Марнеули.

В рамках консультаций были составлены и направлены обращения в адрес соответствующих госорганов Грузии – включая администрацию президента, Генеральную прокуратуру и судебные инстанции. Вопросы касались случаев семейного и бытового насилия, ускорения судебных процессов, проблем собственности и земельных споров, а также отмены незаконных штрафов.

Организаторы сообщили, что такие приемы будут проводиться и в дальнейшем. Записаться на консультацию можно по телефону: +995 599 10 96 90.

Данная инициатива играет важную роль в защите прав и повышении юридической осведомленности азербайджанцев, проживающих в Грузии.