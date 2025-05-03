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В Грузии организована акция бесплатной юридической помощи для азербайджанцев

В Грузии организована акция бесплатной юридической помощи для азербайджанцев В Азербайджанском доме в Марнеули, Грузия, организована акция бесплатной юридической помощи, для соотечественников, проживающих в этом регионе.
В регионе
3 мая 2025 г. 15:33
В Грузии организована акция бесплатной юридической помощи для азербайджанцев

В Азербайджанском доме в Марнеули, Грузия, организована акция бесплатной юридической помощи, для соотечественников, проживающих в этом регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного с Центром юридической помощи "Ганун".

Руководитель центра Али Бадиров и юрист Шамиль Шамилов провели юридический прием для заранее зарегистрированных жителей Марнеули.

В рамках консультаций были составлены и направлены обращения в адрес соответствующих госорганов Грузии – включая администрацию президента, Генеральную прокуратуру и судебные инстанции. Вопросы касались случаев семейного и бытового насилия, ускорения судебных процессов, проблем собственности и земельных споров, а также отмены незаконных штрафов.

Организаторы сообщили, что такие приемы будут проводиться и в дальнейшем. Записаться на консультацию можно по телефону: +995 599 10 96 90.

Данная инициатива играет важную роль в защите прав и повышении юридической осведомленности азербайджанцев, проживающих в Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda soydaşlarımız üçün təmənnasız hüquqi yardım aksiyası keçirilib

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