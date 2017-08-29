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    В Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2017

    Учения организуют вооруженные силы Грузии и морские пехотинцы США

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ 3-11 сентября в Грузии  состоятся многонациональные военные учения "Agile Spirit 2017", сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    Официально учения на полигоне Орфоло начнутся 3 сентября. 

    В минобороны Грузии сообщают, что многонациональные учения "Agile Spirit 2017" организуют вооруженные силы Грузии и морские пехотинцы США. Военные учения включают полевые и штабные фазы, и их сценарий основан на операциях стабильности, наступления и обороны.

    Учения преследуют целью готовность к совместным операциям или к кризисам в составе сил реагирования НАТО, а также усовершенствование взаимодействия с США и странами-партнерами. 

    В военных учениях примут участие военнослужащие стран-членов и партнеров НАТО, Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.

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