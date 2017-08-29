В Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2017

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ 3-11 сентября в Грузии состоятся многонациональные военные учения "Agile Spirit 2017", сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Официально учения на полигоне Орфоло начнутся 3 сентября.

В минобороны Грузии сообщают, что многонациональные учения "Agile Spirit 2017" организуют вооруженные силы Грузии и морские пехотинцы США. Военные учения включают полевые и штабные фазы, и их сценарий основан на операциях стабильности, наступления и обороны.

Учения преследуют целью готовность к совместным операциям или к кризисам в составе сил реагирования НАТО, а также усовершенствование взаимодействия с США и странами-партнерами.

В военных учениях примут участие военнослужащие стран-членов и партнеров НАТО, Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.