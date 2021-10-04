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В Грузии пройдут акции с требованием освободить Саакашвили

В Грузии пройдут акции с требованием освободить Саакашвили
В регионе
4 октября 2021 г. 09:35
В Грузии пройдут акции с требованием освободить Саакашвили

В грузинском городе Рустави пройдет акция с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Акция запланирована сегодня на 15:00 перед исправительным учреждением, где содержится политик. Подобную акцию планируют провести в 18:00 и активисты движения "Во имя Грузии".

М.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

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Версия на английском языке Rallies demanding Saakashvili’s release to be held in Georgia 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Saakaşviliyə azadlıq tələbi ilə aksiyalar keçiriləcək

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