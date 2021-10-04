В Грузии пройдут акции с требованием освободить Саакашвили

В грузинском городе Рустави пройдет акция с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Акция запланирована сегодня на 15:00 перед исправительным учреждением, где содержится политик. Подобную акцию планируют провести в 18:00 и активисты движения "Во имя Грузии".

М.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.