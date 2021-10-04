В Грузии пройдет второй тур выборов на пост мэра

Во всех 769 участках завершен подсчет голосов на выборах на пост мэра Тбилиси.
Как передает грузинское бюро Report, согласно результатам, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 45,04% голосов.
Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набрал 33,96% голосов, бывший премьер-министр Георгий Гахария набрал 9,36% голосов.
С такими результатами второй тур выборов на пост мэра оказался неизбежен. Во втором туре борьба будет идти между К.Каладзе и Н.Мелия. Кандидат с наибольшим числом голосов будет избран мэром Тбилиси.