В Грузии пройдет второй тур выборов на пост мэра

В Грузии пройдет второй тур выборов на пост мэра

Во всех 769 участках завершен подсчет голосов на выборах на пост мэра Тбилиси.

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Во всех 769 участках завершен подсчет голосов на выборах на пост мэра Тбилиси. Как передает грузинское бюро Report, согласно результатам, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 45,04% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набрал 33,96% голосов, бывший премьер-министр Георгий Гахария набрал 9,36% голосов. С такими результатами второй тур выборов на пост мэра оказался неизбежен. Во втором туре борьба будет идти между К.Каладзе и Н.Мелия. Кандидат с наибольшим числом голосов будет избран мэром Тбилиси. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Kaladze fails getting enough votes, Tbilisi to hold repeat election