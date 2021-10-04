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В Грузии пройдет второй тур выборов на пост мэра

В Грузии пройдет второй тур выборов на пост мэра Во всех 769 участках завершен подсчет голосов на выборах на пост мэра Тбилиси.
В регионе
4 октября 2021 г. 16:50
В Грузии пройдет второй тур выборов на пост мэра
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Во всех 769 участках завершен подсчет голосов на выборах на пост мэра Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, согласно результатам, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 45,04% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набрал 33,96% голосов, бывший премьер-министр Георгий Гахария набрал 9,36% голосов.

С такими результатами второй тур выборов на пост мэра оказался неизбежен. Во втором туре борьба будет идти между К.Каладзе и Н.Мелия. Кандидат с наибольшим числом голосов будет избран мэром Тбилиси.

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Версия на английском языке Kaladze fails getting enough votes, Tbilisi to hold repeat election
Версия на азербайджанском языке Kaxa Kaladze yetərli səs toplamayıb, Tbilisiyə təkrar mer seçkisi keçiriləcək

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