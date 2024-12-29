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В Грузии пройдет инаугурация президента Михаила Кавелашвили

В Грузии пройдет инаугурация президента Михаила Кавелашвили Сегодня в Грузии состоится инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили.
В регионе
29 декабря 2024 г. 08:00
В Грузии пройдет инаугурация президента Михаила Кавелашвили

Сегодня в Грузии состоится инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили.

Как сообщает Report, церемония в зале пленарных заседаний парламента начнется в 11:00.

Пригласительные уже разосланы всем 300 выборщикам, которые избрали Кавелашвили президентом, включая депутатов, представителей Грузинской православной церкви, руководителей Конституционного и Верховного судов, ЦИК, главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, членов правительства республики и других официальных лиц.

Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в инаугурации участвовать не будут. На инаугурацию приглашены члены семьи Кавелашвили.

К этому дню в парламенте Грузии напечатали специальный экземпляр Конституции Грузии, на которой даст клятву Кавелашвили. Этот экземпляр конституции будет храниться в музее парламента. Его будут использовать каждый раз во время инаугурации главы государства. Планируется, что вся церемония займет от 40 минут до 1 часа.

Согласно Конституции Грузии, после того, как Кавелашвили даст клятву, он официально вступает в свои права и полномочия. После этого Зурабишвили автоматически слагает свои полномочия и перестает называться президентом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз предупреждал Зурабишвили, что, если она не покинет Президентский дворец после инаугурации Кавелашвили, против нее будет возбуждено уголовное дело за незаконное завладение государственным учреждением.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Gürcüstanın yeni prezidentinin inauqurasiyası keçiriləcək

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